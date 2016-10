Arbeiter gerät unter tonnenschwere Rolle

Schwerer Arbeitsunfall am späten Donnerstagabend im Werk des Reifenherstellers Goodyear in Colmar-Berg. Ein Mann bediente gerade eine Maschine, als er unter einer 2,5 Tonnen schweren Rolle geriet. Seine Kollegen stoppten sofort die Arbeitsmaschinen, um den Verletzten zu bergen.

Der Mann erlitt so schwere Beinbrüche, dass er noch in der Nacht notoperiert werden musste, so ein Pressesprecher gegenüber Tageblatt. Die Gewerbeinspektion ITM schickte Experten zum Unfallort.