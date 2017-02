Falsche Spendensammler unterwegs

In Schüttringen waren am Mittwochnachmittag falsche Spendensammlerinnen unterwegs. Drei Frauen gaben sich als Unicef-Mitarbeiterinnen aus. Sie klingelten an Häusern in der rue principale und baten um Eintritt.

Die Unicef machte bereits mehrmals darauf aufmerksam, dass es keine offiziellen Aktionen gibt, bei denen Personen dazu aufgefordert werden Bargeldspenden zu tätigen. Zudem tragen Mitarbeiter bei öffentlichen Aktionen immer die offizielle Kleidung und führen einen Ausweis mit sich.