Mann mit Diebesgut gesichtet - zwei Festnahmen

Das Sicherheitspersonal einer Unterkunft für Asylantragsteller verständigte am Samstag die Polizei da der Verdacht bestand, dass einer der Bewohner im Besitz von Diebesgut sei. Den Beamten wurde erklärt, dass ein Mann mit zwei Säcken, welche vollbepackt mit Kleidungsstücken waren, in das Gebäude kam. An den Kleidungsstücken hingen noch Preisschilder und die Diebstahlsicherungen waren sichtbar, so die Polizeimeldung.

In seinem Zimmer trafen die Beamten nicht die gemeldete Person an sondern einen Mann, welcher im Rahmen eines Einbruchs am Vortag in Esch-sur-Alzette gesucht wurde. Der Mann wurde in Handschellen zur Dienststelle gebracht. Die Säcke mit Kleidern konnten dem gestrigen Einbruch zugeordnet um dem Geschäftsführer zurückerstattet werden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Derselbe wurde am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der anfangs gemeldete Mann konnte späterhin in der Nähe der Unterkunft angetroffen werden. Da auch er im Verdacht steht am gestrigen Einbruch beteiligt zu sein ordnete die Staatsanwaltschaft seine Festnahme an.

Zu erwähnen bleibt, dass es während den Identitätsüberprüfungen in der Unterkunft zu einer Rebellion kam als ein anderer Bewohner sich den Amtshandlungen widersetzte. Eine Dienststelle einer anderen Region nahm das Protokoll bezüglich dieses Vorfalls entgegen.