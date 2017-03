Autofahrer sägt Straßenlaterne ab

In der Nacht zum Samstag hatten mehrere Verkehrsteilnehmer dem Alkohol zugesprochen. Ein Autofahrer der kurz vor 4.30 Uhr aus Richtung Merl kam, übersah kurz vor dem Kreisverkehr in Bartringen eine Verkehrsinsel auf der er mit seinem Fahrzeug landete. Dabei streifte er ein Verkehrsschild, einen Baum und sägte eine Straßenlaterne ab.

Letztere knickte in sich zusammen und landete quer über den beiden Fahrspuren. Der Wagen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, der Fahrer leciht verletzt. Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Sein Führerschein musste eingezogen werden.

In der rue de Wormeldange in Gondringen bemerkte eine Polizeistreife gegen 2.40 Uhr, wie ein Autofahrer die gesamte Straßenbreite einnahm. Die beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann nach einigen hundert Metern stoppen. Der Fahrer hatte sichtlich dem Alkohol zugesprochen und verfügte über ein "eingeschränktes Fahrverbot". Da dieses durch die nächtliche Alkoholfahrt gebrochen wurde, musste der Fahrer als Wiederholungstäter eingestuft werden. Der Führerschein wurde eingezogen und ein Fahrverbot ausgestellt.

Weitere Alkoholfahrten in der Nacht zum Samstag meldet die Polizei auf der A7 in Richtung Diekirch, in der route de Kayl in Düdelingen und in der avenue de la Liberté in Luxemburg-Stadt. Auf der A7 im Tunnel Gosselerbierg war ein Fahrer mit 150 statt der dort erlaubten 90 km/h unterwegs. Auch er musste seinen Führerschein abgeben.