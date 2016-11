Falsche Schornsteifeger rauben Seniorin aus

Wenn der Schornstein zwei Mal klingelt, muss man wachsam sein, insbesondere dann, wenn es sich dabei um Trickdiebe handelt. Am Dienstag riefen Unbekannte eine ältere Dame in der rue Leon Weirich in Düdelingen an und sagten ihr, der Schornstein müsse gereinigt werden. Am Donnerstagvormittag klingelte es an der Haustür, zwei Männer in dunklen Sportklamotten und Turnschuhen stellten sich als die Schornsteinfeger vor.

Kaum hatten die Männer einen Fuß ins Haus gesetzt, verlangten sie Geld. Wohlgemerkt, ohne irgendetwas getan zu haben. Als die Seniorin in ein anderes Zimmer ging, um Geld zu holen, hatte sich einer der Langfinger hinter ihr geschlichen und sich nach Beute umgeschaut.

Die ältere Dame übergab den Männern das Geld. Als sie noch etwas zum Schreiben holte, hatte sich das Duo samt Beute aus dem Staub gemacht. Erst dann hatte die Frau den Diebstahl bemerkt.