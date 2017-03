Autofahrer übersieht Fußgängerin

Am frühen Montagmorgen kam es in Rodingen zu einem Unfall mit einer verletzter Person. Gegen 6.20 Uhr hatte ein aus Petingen kommender Autofahrer eine junge Fußgängerin übersehen, die dabei war einen Zebrastreifen zu überqueren. Als er die Frau bemerkte war es zu spät, er konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß sie an.

Die verletzte Fußgängerin musste ins Krankenhaus gebracht werden und die Polizei Differdingen stellte ein Protokoll aus. Wie es der Frau geht ist nicht gewusst. Fußgänger gehören zu den meistgefährdeten Verkehrsteilnehmern. In diesem Jahr kam es bereits zu gefährlichen Unfällen in die Fußgänger verwickelt wurden, so wurde etwa Anfang Februar ein Mann sogar schwer verletzt.