Polizisten bringen Betrunkenen nach Hause

Einsätze im Zusammenhang mit Alkohol gehören zum Alltag der Polizei. Ein Fall aus dem Polizeibericht der letzten Nacht beweist, dass Menschen in Not auf die Hilfe der Polizei zählen können. So wählte ein Mann in Luxemburg gegen 2.40 Uhr die Notrufnummer der Polizei. Er erklärte, dass er aus einer Telefonkabine aus der "Avenue de la gare" anrufe, seine Brieftasche in einer Kneipe gestohlen worden sei und er jetzt keinen Taxi rufen kann.

Zusätzlich zu seiner misslichen Lage hatte der Mann auch einige Gedächtnislücken. Wie die Kneipe hieß, wo er seine Brieftasche liegen ließ, wusste er nicht mehr. In seiner Verzweiflung, rief der Mann auch der Rettungsdienst an und bat, nach Hause gefahren zu werden. Doch diese Bitte wurde "verständlicherweise" abgelehnt, heißt es im Polizeibericht.

Der Mann marschierte anschließend zur Polizeiwache am Hauptbahnhof. Dort fiel ihm aber ein, dass er seinen Geldbeutel möglicherweise doch verloren haben könnte oder ganz einfach das Geld in der Kneipe ausgegeben hatte. In der Zwischenzeit war ihm der Name des Lokals eingefallen und ein Türsteher erklärte, der Mann sei am Tresen eingeschlafen.

Schließlich gab es für den Mann doch ein Happy End: Die Polizisten brachten den Gestrandeten ausnahmsweise nach Hause.