Rettung aus dem Wasser

Am Donnerstagabend um 18:06 wurde der Bereitschaftsdienst der Feuerwehr Petingen zu den "Rollenger Weiheren"gerufen, so eine Meldung der Rettungsdienste. Auf dem nur noch leicht zugefrorenen Teich war ein Hund eingebrochen. Der schon stark unterkühlte Golden Retriever, der fast am Ende seiner Kräfte war, drohte zu ertrinken.

Ein kleines Fischerboot welches sich am Ufer befand, wurde sofort zur Rettung des Hundes genutzt. Der Hund wurde mit zur Feuerwache genommen um ihn zu trocknen und aufzuwärmen. Danach wurde er zwecks Kontrolle zum Tierarzt gebracht. Am Ort des Geschehens weilten die Feuerwehr mit 6 Mann und 2 Fahrzeugen, ein Vertreter der Tauchereinheit und die Polizei Differdingen.

Am Freitagabend gegen 18:00 war eine Person im Weiher des Parks Jacquiont im Bettembourg ins Eis eingebrochen. Als die Feuerwehr am Unfallort ankam, hatte ein Polizeibeamter die Person schon aus dem Wasser gerettet. Bis zum Eintreffen der Ambulanz wurde die Person versorgt und wurde anschliessend zwecks Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.