Auto landet auf der Fahrerseite

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum Samstag in Ettelbrück. Ein junger Fahrer hatte gegen 1.00 Uhr in der rue de Warken die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen ein geparktes Auto geprallt. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Wagen und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Fahrer und Beifahrer konnten sich aus eigener Kraft aus dem Unfallwagen befreien. Sie blieben weitestgehend unverletzt.

(Fotos: Jessica Bettendorff)