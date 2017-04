Fast alle nüchtern

Zwischen 20.00 und 23.00 Uhr kontollierte die Polizei am Donnerstagabend insgesamt 154 Autofahrer. Bei der großangelegten Verkehrkontrolle in der rue des Trois Cantons in Bettingen-Mess und in der rue de Kahler in Hivingen mussten sich die Autofahrer einem Alkoholtest unterziehen, auch ohne sichtbare Anzeichen auf Trunkenheit.

Von den 154 Fahrern hatten zwei dem Alkohol zugesprochen. Doch niemand hatte derart hohe Alkoholwerte, dass die Fahrerlaubnis eingezogen werden musste.