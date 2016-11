Blechschäden bei Unfällen

Am Wochenende musste die Polizei bei mehreren Unfällen in ganz Luxemburg ausrücken. Am Montagmorgen wurden die Details dazu veröffentlicht. Am Samstagabend gegen 20.10 Uhr fuhr ein Autofahrer auf einem Feldweg zwischen Useldingen und Buschdorf, als er mit seinem Fahrzeug in der letzten Kurve vor Useldingen vom Weg abkam und gegen einen Baum fuhr. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Ettelbrücker Krankenhaus gebracht.

Mehr als zwei Stunden später erreignete sich am Samstagabend in Esch einen weiteren Verkehrsunfall. Auf der Place Grobirchen kam es an einer Ampel bei Rot zu einem Auffahrunfall. Die Beifahrer in beiden Autos kamen zu weiteren Untersuchungen in die Klinik.

In der Nacht zum Sonntag kam ein Autofahrer in der rue des Alliés in Koetschette von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. " Sowohl am Baum als auch am Fahrzeug entstand hoher Schaden", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Fahrer hingegen blieb unverletzt.

Gegen eine Brückenmauer prallte ein anderer Autofahrer in der Nacht zum Sonntag zwischen Boulaide und Arsdorf. Er war zuvor in einer Linkskurve vor dem Pont Mysère ins Rutschen gekommen. Auch bei diesem Unfall wurden sowohl das Bauwerk als auch Autofahrer "stark beschädigt", so der Bericht. Der Autofahrer und sein Beifahrer kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Gegen drei Uhr in der Nacht zum Sonntagverlor ein Fahrer in der Route d'Esch in Beles, genauer im Kreisverkehr bei der Polizeiwache, die Kontrolle über sein Auto. Dabei erwischte er einen Bordstein, fuhr aber geradeaus und über weitere Bordsteine bis er in den angrenzen Grünstreifen "notlandete". Der Fahrer war betrunken, sein Führerschein wurde sofort eingezogen.