Feuer in Losch-Garage

Großalarm am Freitagmorgen für die Berufsfeuerwehr in Luxemburg-Stadt. Wegen eines Feuers in der Losch-Garage in Bonneweg mussten die Einsatzkräfte ausrücken.

Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich ein Feuer in der Autolackiererei des Unternehmens. Laut Polizei wurde ein Angestellter am Arm verletzt. Er kam ins nächste Krankenhaus.

Ein Übergreifen des Feuers auf andere Teile der Gebäude konnte verhindert werden. Der Brand war schnell gelöscht. Der Materialschaden ist hoch.