Befürchtetes Chaos blieb aus

Viele hatten befürchtet, dass das neue Jahr mit einem Schneechaos beginne. Doch so weit ist es nicht gekommen. Schon um fünf Uhr in der frühe hatten die Räumdienste ganze Arbeit geleistet. Viele Nationalstraßen, viele Autobahnen, darunter die A7, die A1, die A6 und die A4 waren komplett schnee- und eisfrei. Der Verkehr konnte also ohne Probleme rollen.

Wer zu Beginn der Woche früh raus muss kann sich entspannen. Es hat in der Nacht nicht so viel geschneit, dass sich Chaos auf den Straßen bildet. Mit -1,5° waren die Temperaturen am frühen Morgen auch nicht so tief wie befürchtet.

Auch der ACL meldet, dass nichts vorliege (Stand 06:39). Die Polizei meldete nur einen Unfall, der sich am Sonntag gegen 23:27 in Differdingen ereignete. Ein Auto war gegen eine Straßenlaterne gestoßen. Es gab einen Verletzten.

Gegen 07:30 ist es auf der N7 in Roost zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos waren darin verwickelt, dies meldet der ACL.

Anders sah es in Frankreich aus. Medien melden, dass in 18 Departements wegen Schnee und Glatteis "alerte orange" ausgerufen wurde.