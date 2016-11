Falscher Alarm und Alkoholkontrolle

Gegen 2.00 Uhr wurde der Polizei eine Massenschlägerei in einer Kneipe in der avenue de la Liberté in Luxemburg gemeldet. Mehrere Polizeistreifen fuhren zum Tatort. Dort angekommen wurde aber kein solcher Zwischenfall festgestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass ein Gast eine Meinungsverschiedenheit mit dem Lokalbesitzer hatte und hieraufhin die Falschmeldung an die Polizei weitergab. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen falschen Alarmes gestellt.

Aus dem Polizeibericht geht ebenfalls hervor, dass am Donnerstagabend zwischen 19.00 und 22.00 Uhr in Capellen und in Bartringen Alkoholkontrollen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchgeführt wurden. Insgesamt wurden 137 Autofahrer kontrolliert. In drei Fällen wurde der Promillewert leicht überschritten. Es wurde kein Führerschein eingezogen.