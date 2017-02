Hamburger Flughafen wieder offen

Der Hamburger Flughafen ist am frühen Sonntagnachmittag wieder geöffnet worden. Hunderte Reisende, die zuvor in der eisigen Kälte vor dem Airport gewartet hatten, strömten wieder in das Terminal 1, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Der Flughafen war am Sonntagmittag wegen einer starken Geruchsbelästigung zwischenzeitlich komplett gesperrt worden. Zahlreiche Reisende hätten über Augenbrennen und Reizhusten geklagt, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei. Es gebe etwa 50 Verletzte.