Reaktor 3 von Cattenom heruntergefahren

In der Nacht zum Samstag wurde der Reaktor 3 von Cattenom geplant heruntergefahren. Der Betreiber EDF erklärt in einer Mitteilung, dass Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Dabei soll ein Leitungshahn am Wassersystem im nicht-nuklearen Bereich ersetzt werden. Der Stillstand von Reaktor 3 soll nur von kurzer Dauer sein, so der Betreiber.

Am 18. Februar wurde bereits Reaktor 2 heruntergefahren. Dort werden zurzeit ebenfalls Wartungsarbeiten durchgeführt. Daneben wird ein Drittel des Brennstoffmaterials ersetzt.

Die beiden Reaktoren 1 und 4 sind in Betrieb und produzieren Strom.