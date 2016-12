Dosenbier am Steuer

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr sahen Polizisten in Petingen eine Autofahrerin, die während des Fahrens telefonierte. In der route de Luxembourg konnten die Beamten das Auto anhalten.

Als sie die Frau kontrollieren wollten, bemerkten die Polizisten, dass die Frau eine Dose Bier auf die Rückbank warf. Alledings hatte sie die Dose wohl noch nicht ausgetrunken, denn auslaufendes Bier besudelte den Rücksitz.

Deswegen vermuteten dier Beamten, dass die Frau bereits vorher getrunken hatte. Sie stritt dies jedoch ab und bestritt auch, dass sie während der Fahrt telefoniert habe. Folglich weigerte sie sich auch, einen Alkoholtest durchzuführen.

Nach mehreren Versuchen gelang es den Beamten schließlich dann doch, die Frau zu einem Atemlufttest zu bewegen. Das Resultat ergab, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde. Einen gültigen Führerschein und eine Fahrzeugversicherung konnte die Frau ebenfalls nicht vorweisen.

Die Konsequenz von alledem war, dass ihr ein provisorisches Fahrverbot zugestellt wurde.