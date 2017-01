Mindestens neun Tote nach Hauseinsturz

Die Leichen seien aus den Trümmern des Hauses im Dorf Schachan im Zentrum des zentralasiatischen Landes geborgen worden, teilte das Innenministeriums am Montag mit. Das Haus war demnach am Sonntagabend eingestürzt. Drei Männer, drei Frauen und drei Kinder kamen ums Leben. Ein 32-jähriger Mann wurde lebend aus den Trümmern gerettet.

An den Rettungsarbeiten waren nach Angaben des Ministeriums 70 Einsatzkräfte beteiligt. Die übrigen Bewohner des Gebäudes wurden in Sicherheit gebracht. Die Unglücksursache war zunächst unklar, das Innenministerium ordnete eine Untersuchung an. In den ehemaligen Sowjetrepubliken kommt es häufig zu Hauseinstürzen. Neben Baumängeln ist dafür vor allem die veraltete Infrastruktur verantwortlich.