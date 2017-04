Randale in der Notaufnahme

Kurz nach 08:00 Uhr am Freitagmorgen wurde ein Mann mit einer blutenden Nase ins Centre Hospitalier eingeliefert. Die Behandlung seiner Verletzung ging dem Mann nicht schnell genug, heißt es von der Polizei.

Er fing an Gegenstände in der Notaufnahme rumzuwerfen. Dabei pöbelte er die Pfleger an und stieß einen der Helfer um.

Da der Mann so betrunken war, wurde er in eine Ausnüchterungszelle gesteckt. Ein Pfleger erstattete Anzeige gegen den Raufbold.