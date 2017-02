Drei Pfund Gras sichergestellt

Am Dienstag Nachmittag führte die Polizei eine Zugkontrolle auf der Strecke zwischen Pétange und Differdange durch als ihnen der Geruch von Cannabis auffiehl. Die Quelle des Geruches war ein Fahrgast, das dabei war sich einen Joint zu drehen. Das Berichtet die Polizei in ihrem Bericht.

Von den Polizisten angesprochen händigte der Mann ihnen seinen Joint und ein kleines Tütchen Gras aus. Das war jedoch längst nicht alles was er dabei hatte. "Bei einer anschließenden Körperdurchsuchung auf der Dienststelle kamen 14 weitere Tütchen mit Drogen, mit einem Gesamtgewicht von über 60 Gramm, sowie Drogenutensilien zum Vorschein", schreibt die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt. Diese ordnete die Hausdurchsuchung bei der Person an. Wie die Polizei berichtet, wurden hier mit Hilfe des Drogenspürhundes "eine große Menge an Drogen (über 1600 Gramm Marihuana), etliche Utensilien sowie verbotene Waffen gefunden und beschlagnahmt."

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde am Mittwochnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.