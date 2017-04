Kleider-, Parfum- und Juwelendiebe unterwegs

Die Polizei meldet mehrere Ladendiebstähle am Donnerstag in Luxemburg-Stadt. In der Fußgängerzone hatte ein Sicherheitsbeamter drei junge Männer dabei beobachtet, wie sie Kleidungsstücke einsteckten. Es folgte eine Körperdurchsuchung, bei der weiteres Diebesgut gefunden wurde. Verschiedene Kleidungsstücke waren in einem anderem Geschäft gestohlen worden. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt.

Einige Stunden später wurden zwei Männer in einem Parfumgeschäft dabei erwischt, wie sie die Diebstahlsicherung von Flacons entfernten. Beim Eintreffen der Polizei hatte einer der Männer noch Diebesgut bei sich. Auch in diesem Fall wurde die Staatsanwaltschaft kontaktiert.

Andere Langfinger hatten es am gleichen Tag auf einen Juwelierladen in der rue des Capucins abgesehen. Zwei Männer ließen sich von der Verkäuferin eine Kette zeigen. Bei einem kurzen Moment der Unachtsamkeit durch die Verkäuferin, nutzten die Diebe die Gunst der Stunde und klauten einen teuren Ring aus dem Schaufenster.