Am Freitag ging kurz nach 17.00 Uhr beim Polizeinotruf die Meldung ein, dass in der hauptstädtischen Bahnhofsavenue ein Ladendiebstahl begangen wurde. Als die Sicherheitsbeamten die Ladendiebe zur Rede stellten, wurden diese aggressiv und es kam zu einer Rangelei, bei der ein Sicherheitsbeamter verletzt wurde. Die Diebe ergriffen daraufhin die Flucht. Die Polizei konnte kurz später einen der Diebe, der mit einem gestohlenen Kleidungsstück in der Hand in Richtung Bahnhof lief, festnehmen.

Zu einer weiteren Festnahme kam es am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der rue Baudouin. Eine Polizeipatrouille bemerkte, wie ein Mann, als er die Uniformierten sah, eine Zigarettenschachtel zu Boden fallen ließ. Als die Polizisten ihn daraufhin kontrollierten, stellten sie fest, dass dieser mehrmals auffällig schluckte. Und in der weggeworfenen Zigarettenschachtel befanden sich Marihuana sowie eine Kugel Kokain.

Am Mann wurde auf dem Kommissariat eine Körperdurchsuchung aufgrund des Verdachtes auf Drogenbesitz durchgeführt. Eine weitere kleinere Menge Marihuana konnte hierbei sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Röntgenuntersuchung im Krankenhaus an. Dabei wurde deutlich dass der Verdächtige Kokainkugeln verschluckt hatte. Daraufhin wurde er festgenommen.

In der Nacht zum Montag schließlich wurde der Polizei einen Handtaschendiebstahl gemeldet. Gegen 1.20 Uhr hatte ein 30-jähriger Luxemburger in der Straßburger Straße einer Frau gewaltsam die Handtasche entrissen. Auf der Flucht wurde er von drei Männern, die die Hilfeschreie des Opfers gehört hatten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an.