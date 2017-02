Mann wollte sich mit Waffe selbst töten

Laut Angaben der Pressestelle der Polizei hatte ein Mann am Montagabend in der Nähe des Waldes in Rodange angedroht, sich selbst mit einer Waffe zu töten. Aufgrund dessen errichtete die Polizei einen Sicherheitsperimeter in der Umgegend der rue du Clopp in Rodange. Einwohner und Spaziergänger durften den abgesperrten Bereich nicht betreten.

Auch Spezialeinheiten der Polizei waren im Einsatz.

Schlussendlich konnte der Mann laut Polizei aber vom Suizid abgehalten werden. Er sei vorübergehend in der Psychiatrie untergebracht worden.