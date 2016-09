Mutmaßlicher Drogendealer gefasst

Der polizeibekannte junge Mann verhielt sich am Mittwoch verdächtig, als er gegen Mitternacht in der Nähe des Escher Bahnhofes, zusammen mit einem weiteren Jugendlichen, vor einer Polizeipatrouille weglief. Daraufhin wurden sie kontrolliert, so der Polizeibericht.

Einer von beiden händigte den Polizisten sofort und freiwillig ein kleines Tütchen mit Marihuana aus. Bei einer anschließenden Körperdurchsuchung auf der Dienststelle, wurden eine Kräutermühle sowie eine größere Geldsumme gefunden. Von wo das Geld stamme, konnte der junge Mann nicht glaubwürdig erklären, er gab an, dass es sich um seinen Lohn handeln würde. Der Polizeibericht erwähnt jedoch, dass der von ihm angegebene Arbeitsplatz nicht mehr existiert.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete aufgrund der Umstände eine Hausdurchsuchung beim Mann an. Der Drogenspürhund wurde fündig und es wurden insgesamt ungefähr 380 Gramm Marihuana sichergestellt. Des Weiteren wurden mehrere Mobiltelefone, ein Teleskopschlagstock sowie Pfefferspray sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Fund informiert und ordnete die Festnahme des jungen Mannes an. Derselbe wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt.