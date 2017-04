Mysteriöse Päckchen enthalten Kokain

Seit einigen Tagen wurden auf mehreren ostfriesischen Nordseeinseln mysteriöse schwarze Päckchen angespült - nun ist klar, was sie enthalten: In den auf Borkum, Baltrum und Norderney entdeckten Paketen befindet sich Kokain, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Aurich am Mittwoch mitteilten. Demnach wurden auf Borkum bislang neun der ziegelsteingroßen Päckchen in schwarzer Folie gefunden sowie zwei weitere auf Baltrum und Norderney.

Ob es einen Bezug zu ähnlichen Anspülungen im Ausland gibt, werde derzeit geprüft, erklärten die Behörden. Die Herkunft der Päckchen sei noch unklar. Wer eines finde, solle die Polizei informieren. "Es wird dringend darauf hingewiesen, dass die unbefugte Mitnahme der Päckchen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird", drohten die Beamten. Am Dienstag hatten sie davor gewarnt, dass der Inhalt der Päckchen zu "erheblichen gesundheitlichen Problemen" führen könne.