Dreister Handtaschendieb schlägt zu

Am Montagabend gegen 19.45 Uhr hat ein dreister Dieb in Esch/Alzette zugeschlagen. Er näherte sich in der rue Pasteur einer Passantin von hinten und entriss ihre Handtasche. Dabei fiel die Frau zu Boden und zog sich Verletzungen zu.

Der gewaltsame Täter war mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Weitere Angaben zum Dieb fehlen bislang. Die Ermittlungen laufen.