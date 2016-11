Spur führt nach Luxemburg

Laut Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg entwendeten unbekannte Täter am Wochenende in Merenberg (Hessen) zwei Wohnwagen der Marke Airstream von einem Firmengelände. Um auf das Gelände zu gelangen brachen die Unbekannten das Hoftor auf und schraubten die dahinter befindliche Schranke ab. Von dem Gelände entwendeten sie dann beide Wohnwagen.

Einer der Wohnwagen konnte von der Polizei in Luxemburg aufgefunden werden. Nach dem zweiten Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen AS-A 604 wird noch gefahndet. Auf dem Gelände beschädigten die Täter zudem noch die Schlösser von drei weiteren Wohnmobilen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro.

