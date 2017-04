Elf Führerscheine entzogen

In Mensdorf war ein Fahrer besonders dreist. Der Mann, der bereits vorbestraft war, wurde mit einer Wodkaflasche auf dem Beifahrersitz erwischt. Nicht besser machten es zwei Männer in Niederkorn. Sie wurden erwischt als sie ihre Notdurft am Strassenrand verrichteten.

Mehrere Fahrere wurden erwischt, nachdem sie in Schlangenlinien gefahren waren. Schwer verletzt wurde in den elf Fällen kein Mensch.