Esch/Alzette: Wagen stand in Flammen

Gegen 7.00 Uhr am Dienstagmorgen musste das Einsatzentrum "Centre d'intervention et de secours" (CISEA) in Esch/Alzette ausrücken: Im "Boulevard Grand-Duchesse Charlotte" brannte ein Wagen.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle und niemand wurde verletzt.

Vor Ort war die Feuerwehr des CISEA mit zwei Einsatzwagen und sieben Leuten.