Nicht mehr fahrtauglich

Zwischen 23.15 und 4.00 Uhr kontollierte die Polizei in der Nacht zum Sonntag insgesamt 168 Autofahrer. Bei der großangelegten Verkehrkontrolle in der rue de Gasperich in Hesperingen und in der rue de Hollerich mussten sich die Autofahrer einem Alkoholtest unterziehen, auch ohne sichtbare Anzeichen auf Trunkenheit.

Von den 168 Fahrern hatten 14 den zulässigen Höchstwert überschritten. Acht Autofahrer wurden aufgrund ihrer hohen Alkoholwerte als fahruntauglich eingestuft und mussten noch vor Ort ihre Fahrerlaubnis abgeben.

In der gleichen Nacht mussten zwei Personen, jeweils eine in Greiveldingen und eine in Lamadelaine, ihren Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.