Autofahrer brauchen viel Geduld

Achtung, Autofahrer: An diesem Wochenende gleicht die Fahrt über die Saarautobahn in Luxemburg und weiter auf der A8 in Richtung Merzig teilweise einem Hindernislauf. Am Samstagvormittag wird ab 9 Uhr der Tunnel bei Mondorf auf der A13 für voraussichtlich drei Stunden gesperrt. Dort findet eine groß angelegte Übung für Feuerwehr und Rettungskräfte statt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

„Wartungsarbeiten im Tunnel sind am Samstag nicht geplant“, sagte Ralph di Marco, Pressesprecher der Straßenbauverwaltung, gegenüber dem Tageblatt gestern. Diese finden turnusmäßig im Frühjahr und Herbst statt im Rahmen von Wartungsverträgen und Garantie-Bestimmungen, so Di Marco. Gleichzeitig werden dann auch die Tunnelwände von Staub durch die Fahrzeugabgase gereinigt.

Insgesamt 200.000 Vorrichtungen werden so bis November in den Tunnels in Luxemburg überprüft. Di Marco erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass die Arbeiten in den Tunnels der „Nordstrooss“ bis zum 18. Oktober andauern, anschließend sind die Tunnels Cents und Kirchberg an der Reihe.

Wer sich am Samstag durch die Umleitung gekämpft hat, wird ab den Ausfahrten Perl und Perl-Borg auf der A8 in Richtung Merzig in eine Dauerbaustelle fahren. Dort ist seit dem 24. September und noch bis zum 22. Oktober ein Fahrstreifen zwecks Belagerneuerung gesperrt. Nur wenige Kilometer weiter, zwischen den Ausfahrten Merzig-Wellingen und Merzig-Schwemlingen, wird noch bis Ende Dezember 2018 die Autobahn A8 ausgebaut.