Dieb über Facebook kennengelernt

In Luxemburg, genauer in der rue de Bragance traf sich eine Frau mit einem Unbekannten. Sie hatte sich mit ihm über Facebook verabredet um das I-Phone zu verkaufen, das die Frau auf Facebook inserierte, so die Polizei. Der angebliche Interessent entpuppte sich jedoch als ein hinterhältiger Dieb und entriss der Frau ihr I-Phone und flüchtete in den Park de Merl. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bis dato erfolglos.