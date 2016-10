Polizei warnt vor Trickdiebstahl

Gegen 11.00 Uhr stellte ein älteren Mann in Strassen fest, dass seine Kreditkarte nicht mehr aus dem Automaten ausgespuckt wurde, nachdem er bereits Geld aufgehoben hatte. Ein vermeidlicher Helfer näherte sich dem Mann, und bot ihm an, den geheimen PIN-Code noch einmal einzugeben. Später kam noch ein zweiter "Helfer" dazu. Als die Karte nach dem zweiten Versuch immer noch nicht ausgeworfen wurde, entfernte sich der Mann.

Kurze Zeit später musste er feststellen, dass anstatt nur einmal gleich zwei Mal 500 Euro abgehoben worden sind. Die Ermittlungen laufen.

Zu der Täterbeschreibung: Der erste Mann war rund 20 Jahre alt, von weißer Hautfarbe, etwa 1,75m groß, sprach perfektes Französisch und trug eine Kappe und einen Drei-Tage-Bart.

In diesem Zusammenhang erinnerte die Polizei in ihrem Bericht an die bekannten Vorsichtsmaßnahmen (nachzulesen auf www.police.public.lu/fr/prevention/pickpocket/index.html):- Sollte eine Person zu aufdringlich werden, wird geraten die PIN-Eingabe zu verstecken und die Person zu bitten, auf Distanz zu gehen, andernfalls sollte das Geldabheben gestoppt werden. Niemals sollten sie ihren PIN ein zweites Mal eingeben, falls die Karte nicht ausgespuckt worden ist.- Wenn möglich sollte das Geldabheben während den Öffnungszeiten der Filiale getätigt werden. Dann kann gleich das Personal der Bank informiert werden, sollte die Karte steckenbleiben.