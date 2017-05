Mit Vollgas hinter dem Steuer eingeschlafen

In Bridel hatte ein Autofahrer im Rausch Fahrerflucht begangen. Ein weiterer übersah eine Polizeikontrolle. Beide haben keinen Führerschein mehr.

In Itzig rammte beim Rückwärtsfahren ein betrunkener Autofahrer ein anderes Fahrzeug. Er ist seinen Führerschein los.

Auf der A7 bei Lorentzweiler zog die Polizei eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr. Laut Polizei fiel sie durch ihren gefährlichen Fahrstil auf.

In Frisingen war ein Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs. Dabei fuhr er einen Reifen an einem Bordstein platt. Beim Reifenwechsel wurde ihm der Führerschein abgenommen.

In Sandweiler stand ein Autofahrer neben seinem Wagen und übergab sich. Er hatte zu tief ins Glas geschaut. Er ist seinen Führerschein los.

In Luxemburg-Stadt in der rue d'Itzig schlief ein Autofahrer seinen Rausch hinter dem Steuer aus. Das Problem: Der Motor lief mit Vollgas. Er hatte im Schlaf das Gaspedal durchgetreten. Auch er hat keinen Führerschein mehr.