Jeder Zehnte Automobilist fuhr betrunken

Vom Freitag 23:30 bis zum Samstag 02:30 führte die Polizei in Strassen eine Alkoholkontrolle durch. Die Atemluft von 166 Automobilisten wurde auf Alkohol geprüft, dies auch ohne schwerwiegende Anhaltspunkte, so die Polizei. In 18 Fällen war der Test positiv, elf Protokolle sowie sieben Verwarnungen wurden erstellt. Auch fünf Führerscheine wurden eingezogen.