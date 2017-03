Zwei Tote bei Unfall an Bahnübergang

Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang in der nördlichen Hafenstadt Harlingen, wie die Polizei mitteilte. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben des Senders NOS um einen Erwachsenen und ein Kind im Grundschulalter, die von einem Schulausflug zu einem nahegelegenen Bauernhof zurückkehrten. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die genauen Umstände des Unfalls blieben zunächst unklar. An dem selben Bahnübergang hatte sich bereits Anfang Februar ein ähnlicher Zwischenfall ereignet, damals kamen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon. Nach Angaben des Schienennetzbetreibers ProRail ist der Übergang mit einem Warnschild und einem Signallicht gesichert, verfügt aber nicht über ein akustisches Warnsignal.

Een schooluitje is in Harlingen uitgelopen op een drama. Zeker 2 doden na botsing met trein. https://t.co/V8qgqHxhXN pic.twitter.com/a7R46Fmu27 — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 27. März 2017