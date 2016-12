Täter vergreift sich an Reifen

Ein Unbekannter hat auf einem Parkplatz in Allerborn, Feitsch, gegenüber einer Tankstelle die Reifen an insgesamt sechs Autos zerstochen. Dazu hat er vermutlich einen Schraubenzieher benutzt, mutmaßt die Polizei. Es waren keine eindeutigen Spuren eines Messers zu erkennen.

Zeugen, welche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, können sich mit der Polizeidienststelle in Troisvierges in Verbindung setzen.