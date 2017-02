Uhrendieb aus Ettelbrück gestellt

In der Ettelbrücker Grand-Rue hatte es am Dienstag ein Langfinger auf Armbanduhren abgesehen. Kurz vor 18.00 meldeten zwei verschiedenen Läden den Diebstahl von jeweils einer Uhr.

Die Polizei startete eine Fahndung und konnte den Tatverdächtigen in einem Lokal ausfindig machen. Eine gestohlene Uhr konnte sichergestellt werden. Der Staatsanwalt ordnete die Festnahme des mutmaßlichen Täters an. Am Mittwoch soll er dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.