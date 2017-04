Audi Avant rast Polizei davon

Eine hellgrauer Audi Avant (A4 oder A6) raste am Mittwoch gegen 22.00 Uhr auf die Kontrollstelle der Polizei zu. Auf der A3, Höhe des Kreisverkehrs Gluck, legte der Raser ein riskantes Überholmanöver hin, bei dem er fast die Kontrolle über seien Wagen verlor. Danach bretterte er mit 192 km/h statt der dort erlaubten 70 km/h an den Polizisten vorbei.

Der Audi raste in den Kreisverkehr Gluck. Dort verloren die Beamten seine Spur. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. Bislang ohne Ergebnisse.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Insbesondere der Fahrer auf der A3, der von dem rasenden Audi überholt wurde, soll sich bei der Polizei Luxemburg unter der Nummer 4997-4500 melden.

Kurze Zeit später wurde ein weiterer Autofahrer an der gleichen Stelle mit 130 km/h gestoppt. Er musste seinen Führerschein abgeben.

In der rue de Bonnevoie zertrümmerte ein Mann in der Nacht zum Donnerstag die Scheibe eines abgestellten Autos. Danach flüchtete er in Richtung Fort Neipperg. Nach einer Fahndung konnte der Täter gestellt werden. Doch beim Eintreffen der Polizisten zuckte er sein Messer und versuchte, sich die Beamten vom Leibe zu halten.

Den Polizisten gelang es, den Mann zu entwaffnen und ihn festzunehmen. Strafanzeige wurde erstattet.