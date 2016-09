Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Als die Frau am Mittwochmittag nach Hause in die rue de Dippach kommt, ertappt sie einen Einbrecher auf frischer Tat. Der Dieb lief mit einer gefüllten Einkaufstüte vor ihr davon. In der Tasche befand sich das Diebesgut. Sofort benachrichtigte sie die Polizei.

20 Minuten später finden die Beamten den Einbrecher am nahegelegen Bahnhof. Der Mann wurde in Handschellen auf das Polizeirevier gebracht und durchsucht. Die Polizei fand einen Schraubenzieher im Schritt des Diebs. Daraufhin gestand der Einbrecher die Tat.

Die Zeugin des Einbruchs erkannte den Mann wieder und erkannte am Arm des Diebes ihre Armbanduhr. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde gestern Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.