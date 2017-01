Belästigung eines Mädchens

Am Samstag gegen 19.39 sprach ein Mann, während einer Busfahrt, ein junges Mädchen an, wobei er ihr an die Beine fasste.

Nachdem sie den Bus verlassen hatte, folgte ihr der Mann und versuchte sie hinter eine Hecke am Wegrand zu ziehen. Dabei griff er ihr unter den Rock.

Dem Mädchen gelang es jedoch sich zu befreien und zu einer Bekannten zu flüchten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

20-30 Jahre jung, schwarze Hautfarbe und zirka 1,75 Meter groß. Er trug eine helle Winterjacke, eine dunkle Hose und sprach französisch.