Immer wieder der Alkohol

Eine in Mamer wollte auf einem Balkon frische Luft schnappen. Dabei konnte er beobachten, dass ein Auto aus Richtung Bertrange kam und versuchte die Ausfahrt in Richtung "route d'Arlon" ansteuerte. Dieses Manöver war dem Automobilisten jedoch nicht gelungen. Der Fahrer rutschte geradeaus, rammte ein Verkehrsschild und prallte gegen einen Baum. Dem Fahrer blieb unverletzt der Wagen war jedoch fahruntauglich, so der Polizeibericht. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein diesbezüglicher Test ergab, dass der zulässige Höchstwert überschritten wurde. Demnach wurde der Führerschein eingezogen.

Unter Alkoholeinfluss stand auf ein Fahrer, welcher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Luxemburg in der "route de Longwy" aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten wurde. Der Fahrer wurde vor dem Kontrollpunkt mit 76 statt den erlaubten 50 Km/h gemessen. Aufgrund des Alkoholeinflusses wurde die Weiterfahrt untersagt und Protokoll erstellt. Der Führerschein wurde nicht eingezogen.