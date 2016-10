Tödlicher Arbeitsunfall in Differdingen

Das Unglück geschah gegen 11.15 Uhr am Montag auf einem Unternehmensgelände in der Industriezone "Hahneboesch" in Differdingen. Im Centre logistique européen von ArcelorMittal ist ein 52 Jahre alter Mitarbeiter ums Leben gekommen, bestätigt die Polizei gegenüber Tageblatt auf Nachfrage.

Der Mann sei von einem Stahlträger erdrückt worden, hieß es. Über weitere Details zum Unfallhergang hüllt sich die Polizei im Schweigen. Pascal Moisy, Pressesprecher von ArcelorMittal in Luxemburg, sagte auf Nachfrage, dass es um einen Vorarbeiter gehandelt hat. Ob das Unglück beim Auf- oder Abladen geschah, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Polizei hat eine Untersuchung in diesem Zusammenhang eingeleitet, bestätigte Moisy.