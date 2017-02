Grausiger Fund am frühen Sonndagmorgen nach einem Feuer in einem Haus in der rue de Hussigny in Differdingen. Ein Mann ist in seinem Haus bei einem Brand ums Leben gekommen.

Feuerwehrmänner fanden den Bewohner tot in dem Haus, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.