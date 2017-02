Nach Verkehrskontrolle hinter Gitter

Pech für einen Beifahrer in einem Auto bei einer Verkehrskontrolle in der rue des Acacias in Esch/Alzette. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann national zur Fahndung ausgeschrieben war. Hintergrund ist die Nichtzahlung von Bußgeldbescheiden.

Der Mann kommt in Erzwingungshaft, da er die geforderte Summe nicht zahlen konnte. Die Erzwingungshaft gilt als letztes Mittel, um ausstehende Forderungen einzutreiben. Ein Arzt erklärte ihn noch am am Abend für haftfähig. Er sitzt inzwischen in Schrassig.