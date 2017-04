Polizei kontrolliert 350 Autofahrer in drei Stunden

Am Montagabend zwischen 19.00 und 22.00 Uhr kontrolliert die Polizei an zwei verschiedenen Orten insgesamt 350 Autofahrer. In Heffingen "op der Stross" und in Larochette, rue de Medernach, müssen sich Autofahrer, auch ohne Anzeichen auf Alkoholkonsum, einem Test unterziehen.

In fünf Fällen hat das Messgerät einen zu hohen Alkoholpegel festgestellt. Die betroffenen Autofahrer wurden gebührendpflichtig verwarnt. Niemand musste seinen Führerschein abgeben.

In der Nacht zum Sonntag ( ►Link ) hatte die Polizei 168 Autofahrer auf deren Alkoholkonsum kontrolliert. Acht Fahrer mussten ihren Führerschein abgeben.