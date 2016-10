Fahrt ins Blinde wegen Pokemons und SMS

Wenn das auch in Luxemburg so ist, kann einem angst und bange werden: In der Wallonie hat jeder siebte junge Autofahrer schon einmal Pokemons beim Handy-Spiel „Pokemon Go“ gefangen – während er am Steuer eines Autos saß.

Das hat die „Agence wallonne pour la sécurité routière“ (AWSR) dank einer Studie herausgefunden. Und es ist nicht die einzige beängstigende Erkenntnis der wallonischen Verkehrssicherheit-Agentur. Eine gleich hohe Zahl an jungen Fahrern gibt an, öfter Selfies zu machen. Sie fotografieren sich also selber dabei, wie sie Auto fahren. Die Hälfte aller Befragten gibt an, regelmäßig bis häufig am Steuer Textnachrichten mit dem Mobiltelefon zu lesen oder zu schreiben beziehungsweise ohne Freisprechanlage zu telefonieren.

Die AWSR weist auf die Gefahren hin, die solches Verhalten mit sich bringt. Eine Sekunde Unaufmerksamkeit bei einer Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern bedeutet demnach 25 quasi blind zurückgelegte Meter. Eine SMS zu schreiben oder lesen dauert dabei wesentlich länger als eine Sekunde. Willkommen im Blindflug demnach.

Junge Fahrer, das ist die Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen, tendieren der Studie nach wesentlich öfter dazu, ihr Mobiltelefon auch während der Fahrt ohne Freisprechanlage zu benutzen als Automobilsten in der Altersspanne von 35 bis 54 Jahren. Das Verhalten gilt jedoch nicht nur für Teilnehmer des motorisierten Verkehrs. Auch junge Fußgänger würden ihre Aufmerksamkeit zu sehr ihrem Smartphone widmen, statt ein Auge auf dem Verkehr zu behalten.