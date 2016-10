Junger Biker schwer verletzt

Viele Spaziergänger profitierten von den letzten Sonnenstrahlen am Montagnachmittag, als das Dorf kurz vor 16 Uhr aus seiner Idylle gerissen wurde. Es heulten unzählige Sirenen auf, Feuerwehr-, Ambulanz- und Polizeiwagen rasten mit hoher Geschwindigkeit durch die route de Luxembourg in Richtung rue de la Poste, die sofort von einem sehr aufgeregten Feuerwehrmann in Höhe der Postfiliale für sämtlichen Verkehr gesperrt wurde.

In der erwähnten Straße hatte sich ein Unfall ereignet, bei dem sich ein 17-jähriger Biker schwer verletzte. Er war mit seiner Maschine in Richtung Ortskern unterwegs, als er rechtsseitig gegen das Heck eines Lastwagens prallte, von dem – halb auf dem Bürgersteig, halb auf der Fahrbahn stehend – ein Baugerüst abgeladen wurde.

Wie es genau zu diesem Unfall kam, muss die polizeiliche Untersuchung ergeben, doch Augenzeugen zufolge könnte die zur Zeit des Unfalls sehr tief stehende Sonne den Biker geblendet haben, so dass er den auf die Fahrbahn hinausragenden Lastwagen nicht oder zu spät gesehen hat.

Nach ersten medizinischen Eingriffen durch den Samu-Arzt vor Ort wurde der junge Motorradfahrer in die Dienst habende Klinik nach Ettelbrück gebracht. Am Unfallort waren zudem die Feuerwehr aus Colmar-Berg, der Sauvetage aus Ettelbrück sowie die Polizei des Regionaldienstes aus Diekirch im Einsatz. Die Straße war wegen Ermittlungsarbeiten noch bis 17.30 Uhr gesperrt.