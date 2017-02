In der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, kam es an der Tür eines Lokals am Biergerkräiz zu einer Schlägerei zwischen mehreren Kunden und dem Türsteher.

Nachdem die Prügelei beendet war, ließen mehrere Beteiligte sich im Krankenhaus behandeln. Dort trafen sie erneut aufeinander und prügelten sich vor der Tür weiter.