Unfall mit drei betrunkenen Fahrern

Der Unfall passierte am Samstag gegen 6.40 Uhr in der Unterführung zur A4 in Richtung Esch/Alzette. Wie es zu dem Unfall mit den drei Autos kam, ist bislang noch unklar.

Fest steht aber, dass alle Fahrer unter Alkoholeinfluss standen, teilt die Polizei mit. Ihre Führerscheine wurden eingezogen.

Einer der Wagen hat nur noch Schrottwert, verletzt wurde niemand.

Die Strecke musste bis 8.30 Uhr gesperrt werden.